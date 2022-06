Roger Federer hoopvol over rentree: ‘Ik wil helemaal terugkeren in 2023, hoe en waar weet ik nog niet’

Roger Federer geeft in april of mei meer duidelijkheid over carrière: ‘De drive is er nog steeds’

Ook zijn thuistoernooi in Bazel, Swiss Indoor, in oktober staat op zijn programma, maar daar blijft het dit jaar bij. ,,Voor mij is het belangrijk om weer fit te worden, zodat ik voluit kan trainen. Laver Cup is een uitstekend moment om te starten, omdat ik geen vijf wedstrijden in zes dagen hoef te spelen. In Bazel zou mij dat wel moeten lukken. Daarom is het belangrijk om mijzelf tijdens de training goed voor te bereiden.”