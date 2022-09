Roger Federer nerveus voor laatste partij: ‘Ik word geen spook, jullie zullen me terugzien’

Roger Federer heeft nog één wens voor afscheid: ‘Dubbelen met Nadal zou een droom zijn’

Roger Federer speelt vrijdag bij de Laver Cup in Londen de laatste partij van zijn indrukwekkende loopbaan. Een optreden in het enkelspel zit er voor de 41-jarige Zwitser niet meer in, maar hij verwacht wel fit genoeg te zijn om een dubbelpartij voor zijn rekening te nemen. Het liefste aan de zijde van zijn eeuwige rivaal Rafael Nadal.

9:53