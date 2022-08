Roger Schmidt en David Neres maken einde aan Champions League-droom Dinamo Kiev

Met videoBenfica heeft zich ten koste van Dinamo Kiev geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. De ploeg van voormalig PSV-trainer Roger Schmidt was thuis met 3-0 veel te sterk voor de Oekraïners, nadat het eerste duel al een 0-2 zege had opgeleverd voor de Portugezen. Oud-Ajacied David Neres maakte het derde doelpunt in het Estádio da Luz.

Voor Dinamo Kiev zou het bereiken van de groepsfase een buitengewone prestatie zijn geweest. De ploeg speelde vanwege de oorlog in eigen land (en het stopzetten van de competitie) zeven maanden geen officieel duel. Toch werd in de voorrondes afgerekend met achtereenvolgens Fenerbahçe en Sturm Graz.

Benfica bleek in de play-offs echter duidelijk een paar maten te groot, mede door een in de return in Lissabon uitblinkende Neres. Uit een voorzet van de Braziliaan kopte aanvoerder Nicolás Otamendi in de 27ste minuut de 1-0 binnen.

In de slotfase van de eerste helft nam Benfica verder afstand van Dinamo Kiev door doelpunten van Rafa Silva, die profiteerde van een blunder achterin bij de Oekraïners, en Neres. De aanvaller was eerder in de wedstrijd met een omhaal al dicht bij een doelpunt.

Schmidt werkte de afgelopen twee seizoenen bij PSV. Vorig jaar moest de Eindhovense ploeg het in de play-offs van de Champions League afleggen tegen Benfica, dat de groepsfase ook doorkwam en in de achtste finales Ajax uitschakelde. De club uit Lissabon strandde in de kwartfinales tegen Liverpool.

Volledig scherm David Neres blonk uit met een goal en een assist. © ANP / EPA

Chery

Tjaronn Chery bereikte met de Israëlische club Maccabi Haifa de Champions League. De return tegen Rode Ster Belgrado leek af te stevenen op een verlenging, tot de Serviër Milan Pavkov in de laatste minuut de bal in eigen doel werkte: 2-2. Vorige week had Maccabi Haifa voor eigen publiek met 3-2 gewonnen.

De 34-jarige Chery, die bij onder meer FC Twente, FC Emmen, ADO Den Haag en FC Groningen speelde, maakte toen de winnende treffer. Rode Ster gaf in Israël een 2-1 voorsprong weg en in Belgrado zelfs een voorsprong van 2-0.

Ook Viktoria Plzen wist een scheve situatie recht te zetten. Na het 0-0 gelijkspel in Azerbeidzjan kwamen de Tsjechen in eigen huis met 0-1 achter. In de tweede helft bogen Jan Kopic en Jan Kliment de wedstrijd toch nog om, waardoor de ploeg na drie jaar weer mee mag doen aan het hoofdtoernooi.

De laatste returns in de play-offs worden woensdagavond afgewerkt. Dan staat onder anderen PSV tegen Rangers op het programma. De eerste ontmoeting in Schotland eindigde vorige week in 2-2.

Volledig scherm Tjaronn Chery bereikte de groepsfase met Maccabi Haifa. © AP