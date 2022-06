Roland Garros 2022: Alle livescores, programma en uitslagen

Polen en Wales openen Nations Lea­gue-groep van Oranje

In Wroclaw openen Polen en Wales vanavond de Nations League-poule van België en Nederland (Groep 4), die elkaar vrijdagavond in Brussel treffen. Het duel tussen de Polen en de Britten, met Gareth Bale en Robert Lewandowski als bekendste namen, werd enkele dagen verschoven, omdat Wales zondag in de finale van de WK-play-offs stuit op de winnaar van Schotland-Oekraïne, die later vanavond in Glasgow in actie komen.

12:00