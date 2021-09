Ronald Koeman nog verder richting uitgang na nieuwe afgang Barça in Champions League

Door de zware domper in Portugal zal de druk op Koeman verder toenemen. De oud-bondscoach staat er bij de clubleiding niet al te best op en ook in sommige Spaanse media wordt zijn positie al enige tijd ter discussie gesteld. Komende zaterdag speelt Barcelona uit tegen landskampioen Atlético Madrid. Een overwinning is noodzakelijk om in Camp Nou de groeiende onrust enigszins te beteugelen.