Rosmalen onzeker voor Botic van de Zandschulp na ‘rotschop’ in München en aftocht in Parijs

KNVB start onderzoek naar kwestie Barend­recht-GVVV: ‘Dit kan gevolgen hebben voor de nacompeti­tie’

De KNVB is officieel een onderzoek gestart naar Barendrecht - GVVV. De thuisploeg verloor het duel in de derde divisie opzettelijk. Een 3-1 voorsprong werd in zeven minuten tijd een 3-4 nederlaag.