Russen komen in tijdnood: tribunes aan WK-stadion ‘geplakt’

Koolhof en Sitak laten in Peking Del Potro ontsnappen

14:57 Wesley Koolhof en Artem Sitak hebben zich niet voor de kwartfinale van het ATP500-toernooi in Peking geplaatst. In de eerste ronde in de Chinese hoofdstad lieten de Duivense tennisser en de Nieuw-Zeelander de Argentijnse wereldtopper Juan Martin del Potro en zijn landgenoot Leonardo Mayer ontsnappen: 4-6, 6-3, 7-10.