Russisch succes met drie kwartfinalisten op Australian Open

De 25-jarige Rus boekte zijn achttiende zege op rij. Zijn laatste verloren wedstrijd was in november van vorig jaar. Medvedev zette zes van de zeven breakpoints die hij behaalde tegen McDonald om in punten. De nummer 192 van de wereld wist Medvedev in de eerste set eenmaal te breken, maar dat was ook meteen zijn enige hoogtepunt. De Rus overtroefde hem op alle fronten.

Met de verrassend sterke Aslan Karatsev erbij staan er drie Russische tennissers in de kwartfinales van een grandslamtoernooi. Van die drie is Medvedev de speler met de grootste kans op de titel. Hij won vorig jaar de Masters in Parijs en de ATP Finals in Londen en stond in 2019 al eens in de finale van de US Open. Hij was dik tevreden na zijn overwinning op McDonald. ,,Ik speelde een geweldige wedstrijd. Ik voelde de bal goed aan, serveerde sterk en sloeg een paar fraaie winners.”