Ruud weer de beste bij ATP-toernooi in Gstaad, primeurs voor Musetti en Alcaraz in Hamburg

Met video Casper Ruud heeft voor het tweede jaar op rij het ATP-toernooi in het Zwitserse Gstaad gewonnen. De als eerste geplaatste Noor won in drie sets van Matteo Berrettini uit Italië, de nummer twee van de plaatsingslijst: 4-6 7-6 (4) 6-2.

Het was voor de 23-jarige Noor, de mondiale nummer vijf, zijn derde titel van dit seizoen. Eerder won Ruud al de graveltoernooien van Buenos Aires en Genève. Op Roland Garros haalde hij de finale, waarin hij verloor van Rafael Nadal.

Ruud herpakte zich op het gravel van Gstaad goed na de verloren eerste set en trok de tweede in de tiebreak naar zich toe. Op zijn tweede setpunt maakte hij het af. In de beslissende set liep de Noor door breaks in de derde en vijfde game uit naar een comfortabele 4-1-voorsprong. Hij benutte vervolgens zijn eerste wedstrijdpunt. Berrettini sloeg de service van Ruud terug, maar de bal belandde achter de lijn.



Berrettini had ook zijn derde titel van deze jaargang kunnen pakken. De 26-jarige Italiaan was al de beste op de grastoernooien van Stuttgart en Queen’s. De nummer vijf van de wereld gold daardoor als outsider voor de titel op Wimbledon, maar hij trok zich in Londen terug wegens een positieve coronatest.

Casper Ruud met de trofee in Gstaad.

Primeurs voor Alcaraz en Musetti

Carlos Alcaraz is er niet in geslaagd om het ATP-toernooi van Hamburg op zijn naam te schrijven. In drie sets ging hij tegen Lorenzo Musetti uiteindelijk ten onder: 6-4, 6-7 (6) en 6-4.

In de tweede set kreeg Musetti, amper 20 jaar oud en de nummer 62 van de wereld, al kansen om de winst binnen te slepen tegen het Spaanse wonderkind Alcaraz (19 jaar oud en de nummer 6 van de wereld), maar de troonopvolger van Rafael Nadal overleefde vijf matchpoints en sleepte er uiteindelijk een derde set uit. In de tweede set was er overigens nog een opmerkelijk moment: bij een stand van 0-15 bij 5-4 voor Musetti met de Italiaan stuiterde de bal twee keer en werd het niet 0-30 voor Alcaraz op de service van de Italiaan, maar 15-15. Uiteindelijk wist Alcaraz alsnog de break te plaatsen en draaide het dus op een tiebreak uit. Daarin verspeelde Musetti een 6-3 voorsprong en won de Spanjaard met 8-6.

In de derde set ging het lang gelijk op, maar sloeg Musetti op de service van Alcaraz uiteindelijk genadeloos toe en mocht hij voor het eerst zijn handen in de lucht steken na het winnen van een ATP-toernooi. Ook Alcaraz beleefde een primeur: hij verloor voor het eerst een ATP-finale. Het was zijn zesde finale. Musetti stond voor de eerste keer in een finale en mag 500 ATP-punten bijschrijven als winnaar.

Lorenzo Musetti.

Haase verliest finale

Tennisser Robin Haase heeft met zijn Zwitserse dubbelpartner Philipp Oswald de finale van het ATP-toernooi in Gstaad verloren. Tomislav Brkic uit Bosnië en Herzegovina en Francisco Cabral uit Portugal bleken in twee sets te sterk. In Zwitserland werd het 6-4 6-4 voor Brkic en Cabral.

Haase en Oswald plaatsten zich zaterdag voor de finale door in de halve eindstrijd af te rekenen met de Italianen Lorenzo Sonego en Andrea Vavassori (7-5 3-6 10-3).

Eerder op zondag verloor Matwé Middelkoop met zijn dubbelpartner Rohan Bopanna uit India de finale van het ATP-toernooi van Hamburg. De Brit Lloyd Glasspool en de Fin Harri Heliovaara waren in die finale in twee sets (6-2 6-4) te sterk.

Casper Ruud (r) en Matteo Berrettini.

