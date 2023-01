Ryan Gravenberch mag niet weg van Bayern München, Premier League-clubs smijten met geld

PSV’ers Veerman en Ramalho staan in de belangstel­ling van het Turkse Besiktas

PSV-middenvelder Joey Veerman en verdediger André Ramalho staan in de belangstelling van Besiktas. Volgens een doorgaans betrouwbare bron bij de Turkse topclub willen de Turken Veerman huren. Of PSV daarvoor open staat, valt nog te bezien. Dat lijkt heel onaannemelijk. Als het toch koop zou zijn, heeft Besiktas maximaal zo'n drie miljoen euro voor hem over.

16:46