'Saaie' Sampras huilt hartverscheurend om zijn coach

Toch is Boring Pete verantwoordelijk voor misschien wel de droevigste tranen die ooit in de topsport hebben gevloeid. Tijdens de Australian Open van 1995 werd zijn coach Tim Gullikson onwel. Het bleek een hersentumor, Gullikson had niet lang meer te leven. Toen Sampras in de kwartfinale tegen Jim Courier aan de vijfde set begon, riep iemand uit het publiek: ,,Do it for your coach!‘’



De Amerikaan brak. Plotseling stond er een huilend hoopje verdriet met een racket in zijn handen. De meevoelende tegenstander Courier probeerde de situatie te redden: ,,Are you allright Pete? We can do this tomorrow you know.’' Maar Sampras speelde door. Met natte rode ogen ramde hij de ene ace na de andere over het net, en trok de wedstrijd naar zich toe. Het toernooi zou hij echter niet winnen, in de finale bleek André Agassi te sterk. Coach Tim Gullikson overleed anderhalf jaar later.



