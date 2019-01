Sala stuurde angstig bericht uit lucht voordat zijn vliegtuig verdween

De Argentijnse krant Olé beschikt over de geluidsfragmenten. ,,Als er over anderhalf uur geen nieuws is van mij, weet ik niet of iemand me komt zoeken", zegt Sala tegen zijn vrienden. ,,Papa, wat ben ik bang!”

Sala was enkele dagen geleden door Cardiff voor ongeveer 20 miljoen euro overgenomen van FC Nantes. Hij zat aan boord van een vliegtuig dat maandagavond van de radar verdween. Een zoekactie van helikopters heeft tot nu toe niets opgeleverd.

Het toestel was op weg van Nantes naar Cardiff en had vermoedelijk twee inzittenden, naast Sala de piloot. De Argentijnse spits had maandag afscheid genomen van zijn oud-ploeggenoten van FC Nantes en was op de weg terug naar Wales. Een speler van Nantes had hem afgezet op het vliegveld.