Sari van Veenendaal: Boven de rest uitsteken, dat staat mij niet

Badr vs Rico Veteraan Dion Staring uit Arnhem zet geld op ‘bloedbroe­der’ Badr in gevecht tegen Rico

9:20 Vechtsporter Dion Staring uit Arnhem leeft morgen mee met Badr Hari wanneer die de ring in stapt voor ‘het gevecht van de eeuw’ tegen Rico Verhoeven in GelreDome Arnhem. Hij traint in dezelfde gym bij vechtsportgoeroe Mike Passenier.