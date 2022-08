Sarina Wiegman en Lionesses gehuldigd op Trafalgar Square in Londen: ‘Dit is een iconisch moment’

‘Meesterbrein’ Sarina Wiegman kan even niet meer stuk in Engelse pers: ‘Wat een genie!’

,,Dit is een iconisch moment voor het Engelse voetbal”, zegt directeur Mark Bullingham van de Engelse bond FA. ,,Iedereen is zo trots op de spelers, Sarina en de staf. Ze hebben de harten van iedereen in het land veroverd. Deze prestatie zal altijd in de herinnering blijven.” Ook burgemeester Sadiq Khan van Londen en de Britse sportminister Nadine Dorries roemen de prestatie van Wiegman en haar speelsters.