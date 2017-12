Scheidsrechter na uit de hand gelopen wedstrijd Grolse Boys: 'Je vraagt je af of het aan jou ligt'

Daags na de wedstrijd is Jansen er uiterst kalm onder. “Ik fluit al twintig jaar met veel plezier wedstrijden in het amateurvoetbal. Helaas overkomt het elke scheidsrechter wel eens dat er iets voorvalt tijdens een wedstrijd. Ik had het geluk dat er een scheidsrechterbegeleider aanwezig was. Met hem heb ik de gebeurtenissen doorgesproken.’’



Hij vervolgt: ,,Want het eerste wat je je afvraagt, is of het aan jou ligt dat het zo uit de hand loopt. Het was vanaf het begin aanpoten. Ik had al geprobeerd de aanvoerders aan te spreken en toen dat niet hielp door kaarten te geven de boel rustig te krijgen. Soms heb je een wedstrijd die je niet naar je hand kunt zetten. Volgens mij viel mij weinig te verwijten, maar had ik gewoon pech met deze wedstrijd.”