Schilder verbetert in WK-finale kogelstoten Nederlands record

Jessica Schilder heeft in de finale van het kogelstoten op de WK atletiek in Eugene in haar tweede poging het Nederlands record aangescherpt. De 23-jarige Volendamse stootte de 4 kilo zware kogel naar 19,77 meter en dat is 9 centimeter verder dan de 19,68 die ze onlangs noteerde op de NK atletiek in Apeldoorn.