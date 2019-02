Schizofreen Ajax leert waardevolle, maar keiharde les

Door Sjoerd Mossou



Hij draaide, zocht, vocht, speelde, passte, sprintte en knokte verbeten duels uit met de Kroatische middenvelder, in een fascinerende ‘wedstrijd in de wedstrijd’. Modric won op punten, al was het maar dankzij het geniale balletje buitenkant voet dat de 0-1 inleidde, vol onder druk gezet door De Jong.



Het was een klein voorproefje op wat er komend seizoen komen gaat bij Barcelona, maar je kunt zo’n tentamen maar vast meepikken op de spoedcursus van het topvoetbal. Of neem nou Matthijs de Ligt, blok beton in de achterhoede van Ajax, de jongste aanvoerder ooit in de knock-outronde van de Champions League.