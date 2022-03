Schorsing en fikse boete voor Alexander Zverev wegens wangedrag

Pep Guardiola ondanks 5-0 voorsprong niet zeker van zijn zaak: ‘Voetbal is onvoorspel­baar’

Nathan Aké ontbreekt morgen bij Manchester City in de return tegen Sporting Portugal in de achtste finales van de Champions League. Trainer Pep Guardiola wil geen risico lopen met zijn Nederlandse verdediger, die met een lichte blessure kampt en daardoor zondag ook ontbrak in de gewonnen derby tegen Manchester United (4-1). City verdedigt voor eigen publiek tegen Sporting Portugal een royale voorsprong van 5-0.

17:06