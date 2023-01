Sébastien Haller maakt zich met schoenen voorzien van speciale boodschap op voor debuut na zware tijd

Sébastien Haller kan zondag zijn officiële debuut maken voor Borussia Dortmund in het uitduel met FC Augsburg. Dat zei trainer Edin Terzic vrijdag tijdens een persconferentie in aanloop naar die wedstrijd.

"We zullen zien of hij zondag direct start of invalt", zei Terzic. "We zijn blij dat hij eindelijk weer deel uitmaakt van de groep. Hij heeft zich laten zien en hard gewerkt. We zijn trots op hem en op hoe hij zich hierdoorheen gevochten heeft. We zijn blij dat hij eindelijk weer beschikbaar is."

Haller verruilde Ajax afgelopen zomer voor Borussia Dortmund maar speelde sindsdien nog geen enkele officiële wedstrijd voor de Duitse ploeg. Tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen werd bij Haller een kwaadaardige tumor in zijn teelbal ontdekt.

Nieuwe schoenen Als Haller zondag zijn debuut maakt, zal hij dat op speciale schoenen doen. Op het oranje schoenssel van de spits staat de niet mis te verstane boodschap: 'F*ck cancer'.

Teelbalkanker

De 28-jarige Franse spits onderging de voorbije maanden twee operaties en vier chemokuren vanwege teelbalkanker. Pas twee weken geleden hervatte hij de groepstraining. Op 10 januari maakte hij in een oefenwedstrijd tegen Fortuna Düsseldorf zijn rentree voor de Duitse club. Drie dagen later maakte hij in een oefenwedstrijd tegen FC Basel in Marbella binnen acht minuten tijd een hattrick.

Destijds was Haller al positief gestemd over een mogelijke terugkeer in de Duitse competitie. ,,Ik ken geen grenzen. Ik zal mijn best doen er op 22 januari bij te zijn. Uiteindelijk beslissen de trainer en de medische staf. Als iedereen van mening is dat het een goed idee is dat ik speel, dan speel ik", zei hij.

