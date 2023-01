Sébastien Haller na razendsnelle hattrick voor Borussia Dortmund: ‘Dit is het beste gevoel dat er is’

Heerlijke momenten voor Sébastien Haller vanmiddag tijdens het trainingskamp voor Borussia Dortmund in Spanje. De oud-Ajacied maakte eerder deze week al zijn rentree na maandenlange, zware behandelingen aan teelbalkanker en wist nu in het oefenduel met FC Basel zijn eerste drie doelpunten voor de Duitse club te maken.

Het oefenduel kende een bijzondere opzet, met vier kwarten van een half uur speeltijd. Haller kwam in de rust (na een uur spelen dus) bij een 3-0 stand het veld in. Een kwartier later maakte hij er vanaf de strafschopstip 4-0 van, om vervolgens in razende vaart (acht minuten) zijn hattrick compleet te maken. Aan het einde van het derde kwart, na een half uur speeltijd, ging Haller weer van het veld.

De Nederlandse aanvaller Donyell Malen was ook trefzeker voor Dortmund, net als Marco Reus en Jude Bellingham.

Haller kwam vorig jaar zomer over van Ajax, maar kreeg al snel het nieuws dat er teelbalkanker bij hem was geconstateerd. In Marbella is aan niets nog te zien wat hij achter de rug heeft. Op zijn hoofd zit weer een paar millimeter donker haar, op zijn kin is zijn kenmerkende sik teruggekeerd. Hij oogde bovendien fit, groot en sterk.

,,Dit is het beste gevoel dat er is", zegt Haller op de website van zijn club. ,,Terugkomen, doelpunten maken, het team helpen en elke dag merken dat het beter gaat met je lichaam. Ik had niet om meer kunnen vragen. Ik heb het niet alleen over mezelf, maar ook over de teamprestatie. We proberen op deze manier verder te gaan.”

,,Dat iedereen zo blij voor me was en met me mee vierde, toont onze teamgeest. Wat er ook gebeurt op het veld, we moeten elkaar blijven steunen. Ze wisten dat het geen makkelijke tijd voor me is geweest en dat er voor een spits geen beter gevoel is dan doelpunten maken. Ik weet dat te waarderen. Iedereen was zo blij voor me en ik hoop nog veel meer te scoren.”

Borussia Dortmund hervat de competitie zondag 22 januari met een thuiswedstrijd tegen FC Augsburg.

