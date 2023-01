Sébastien Haller op schot voor Borussia Dortmund, spits maakt hattrick tegen Basel

Het oefenduel kende een bijzondere opzet, met vier kwarten van een half uur speeltijd. Haller kwam in de rust (na een uur spelen dus) bij een 3-0 stand het veld in. Een kwartier later maakte hij er vanaf de strafschopstip 4-0 van, om vervolgens in razende vaart zijn hattrick compleet te maken. Aan het einde van het derde kwart, na een half uur speeltijd, ging Haller weer van het veld.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Haller kwam vorig jaar zomer over van Ajax, maar kreeg al snel het nieuws dat er teelbalkanker bij hem was geconstateerd. In Marbella is aan niets nog te zien wat hij achter de rug heeft. Op zijn hoofd zit weer een paar millimeter donker haar, op zijn kin is zijn kenmerkende sik teruggekeerd. Hij oogde bovendien fit, groot en sterk.