Sensationele comeback is compleet: Cristiano Ronaldo terug bij Manchester United

CR7 begon zijn loopbaan bij Sporting Portugal en stapte in 2003 over naar Man United. Hij speelde tot 2009 bij de club. Na die zes seizoenen kwam hij liefst negen jaar voor Real Madrid uit. Bij Juventus zou Ronaldo aan zijn vierde seizoen beginnen, maar hij wilde de Italiaanse club graag verlaten. Ronaldo was naar Juventus gekomen om de Champions League te winnen, maar dat lukte niet.

Zijn nieuwe club leek Manchester City te worden, maar vrijdag volgde een plotselinge ommezwaai. Niet The Citizens, maar de stadgenoot en aartsrivaal gaat met de supervedette aan de haal. Man United laat via de officiële kanalen weten ‘delighted’ te zijn, al moeten de laatste details (zoals de medische keuring, een persoonlijk akkoord en een visum) nog worden geregeld. In zijn eerste periode op Old Trafford scoorde Ronaldo 118 goals in 292 officiële wedstrijden.