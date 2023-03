Sepp Blatter ontloopt straf voor ‘crimineel mismanagement’ FIFA Museum

De FIFA deed in december van 2020 aangifte tegen Blatter en drie andere functionarissen. Het vorige FIFA-bestuur stopte een kleine 130 miljoen euro in de renovatie en inrichting van het gebouw dat niet in bezit is van de FIFA en ging een langdurige huurovereenkomst aan tegen ongunstige tarieven in vergelijking met de marktprijzen. Die zou de voetbalbond tot het einde van de huurovereenkomst, in 2045, ruim 330 miljoen euro kosten.