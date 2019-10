Sepp van den Berg debuteert bij Liverpool in kraker tegen Arsenal

Geblesseer­de Andreescu geeft op bij WTA Finals

16:41 Bianca Andreescu is de tweede opgever bij de WTA Finals, het eindejaarstoernooi in het Chinese Shenzhen. De Canadese haakte na een set af in haar partij in de zogenoemde paarse groep tegen de Tsjechische Karolina Pliskova. Andreescu ondervond te veel last van een knieblessure.