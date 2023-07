Sergio Rico dankbaar voor steun na ernstig ongeluk en coma: ‘Ik hoop jullie snel te zien’

,,Ik wil alle mensen bedanken die me in deze moeilijke dagen hun liefde hebben getoond en gestuurd", schrijft Sergio Rico op Instagram ,,Ik blijf werken aan mijn herstel, dat elke dag beter gaat. Ik voel me weer heel gelukkig. Bedankt allemaal en ik hoop jullie snel te zien.”

Sergio Rico kreeg op 28 mei een zwaar ongeluk tijdens een pelgrimstocht in Huelva in Andalusië. De Spanjaard viel een zijn paard en liep daarbij hersenletsel op. Rico werd vervolgens enkele weken in een kunstmatige coma gehouden in het Virgen del Rocio-ziekenhuis in Sevilla.