Shapovalov stuurt titelverdediger Nadal naar huis, Djokovic wel door in Rome

Met videoRafael Nadal moet accepteren dat zijn lichaam niet altijd meer doet wat de tennisvedette wil. “Ik leef elke dag met een blessure en dat is soms moeilijk te accepteren”, zei de Spanjaard na zijn nederlaag tegen de Canadees Denis Shapovalov in de achtste finales van het masterstoernooi in Rome.

Nadal won het graveltoernooi in de hoofdstad van Italië al tien keer, maar van een elfde eindzege komt het niet. Hij kreeg weer last van zijn chronische voetblessure, die hem vorig jaar dwong om maanden voor het einde van het seizoen al te stoppen. ,,Ik doe uiteraard mijn best, maar dat valt niet altijd mee. Er zijn veel dagen dat ik niet op een normale manier kan trainen. Vandaag begon de blessure halverwege de tweede set op te spelen en het was eigenlijk niet te doen voor mij”, vertelde Nadal. ,,Maar ik wil Denis de eer niet ontnemen die hij verdient. Hij was de beste.”

De 35-jarige Nadal won in januari de Australian Open. Het was zijn 21e grandslamtitel. Hij was er dit jaar ook een maand uit met een ribblessure. De nummer 4 van de wereld werkt toe naar Roland Garros dat op 22 mei begint. Hij won het Parijse grandslamtoernooi al dertien keer. ,,Ik begon goed aan de wedstrijd, maar als je dan weer last krijgt van je blessure, verdwijnt het positieve gevoel. Ik moet het accepteren en zal blijven vechten.”

Volledig scherm Rafael Nadal. © ANP / EPA

Djokovic

Novak Djokovic heeft in Rome wel eenvoudig afgerekend met Stan Wawrinka in de achtste finales. De Servische nummer 1 van de wereld had vijf kwartier nodig om in twee sets te winnen van de Zwitser: 6-2 6-2. Het was de 26ste confrontatie tussen de twee oude rivalen. Drievoudig grandslamwinnaar Wawrinka is door langdurig blessureleed ver afgegleden en bezig aan een comeback, maar was duidelijk nog niet opgewassen tegen twintigvoudig grandslamwinnaar Djokovic. De Serviër wist vrij gemakkelijk de opslag van Wawrinka te pareren en brak vijf keer de servicegame van de Zwitser. Djokovic won voor de twintigste keer de onderlinge confrontatie.



In de kwartfinales van het hoog aangeschreven graveltoernooi in Rome treft de als eerste geplaatste Djokovic de Canadees Felix Auger-Aliassime.