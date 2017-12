Sharon viert kerst op de Copacabana, Pellè terug bij jeugdliefde

SportbytesVeel sporters hebben buiten de stadions ook nog een sociaal leven. In deze rubriek verzamelen we de korte updates van de atleten op Facebook, Twitter en Instagram. De gekste, mooiste en opvallendste posts van de sporters. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Warme kerst voor Van Rouwendaal

Sharon van Rouwendaal won in de zomer van 2016 goud op de Olympische Spelen op de 10 kilometer in het open water. Rio de Janeiro zal voor haar dus altijd een bijzondere plek blijven, en dus viert de 24-jarige zwemster uit Baarn haar kerst dit jaar lekker op de Copacabana.

Pellè terug bij jeugdliefde

Graziano Pellè (32) harkt tegenwoordig de miljoenen binnen als speler van de Chinese club Shandong Luneng, maar U.S. Lecce blijft zijn grote jeugdliefde. Gisteren was de Italiaan weer even terug bij de club waar hij in januari 2004 zijn profdebuut maakte in de Serie A. Na afloop kreeg hij van aanvoerder en sterspeler Franco Lepore een shirtje mee naar huis. Lecce gaat de kerst in als koploper in de Serie C, het derde niveau van Italië.

Grande Lecce .. Grande vittoria ... Che emozione ... ❤️ amore @checcolepore10 12.2k Likes, 64 Comments - Graziano Pellè (@gpelle19_official) on Instagram: "Grande Lecce .. Grande vittoria ... Che emozione ... ❤️ amore @checcolepore10"

Bouchard versiert haar kerstboom

De Canadese tennisster Eugenie Bouchard (23) brengt vlak voor kerst nog even de laatste versieringen aan haar kerstboom aan.

Last minute tree decorating 84.2k Likes, 963 Comments - Genie Bouchard (@geniebouchard) on Instagram: "Last minute tree decorating"

Mols op de foto met Groenen

Onderdeel van 3FM Serious Request is de jaarlijkse benefietwedstrijd tussen het 3FM-sterrenteam tegen het RTL7-sterrenteam, die zaterdagavond werd gespeeld op Sportpark Berg en Bos van AGOVV in Apeldoorn, waar het Glazen Huis dit jaar staat. Michael Mols nam het in die wedstrijd op tegen EK-winnares Jackie Groenen, maar wilde na afloop zeker nog even op de foto. "Mijn speelster van het EK 2017," zette de voormalig spits van FC Utrecht, Rangers en Feyenoord onder zijn foto.

Mijn speelster van EK vrouwenvoetbal 2017, @jackie_groenen_14 ,vandaag tegenstander bij traditie wedstrijd 3fm serious request-rtl7 sterrenteam,4-1,maar all for a good cause!#rtlsterrenteam #3fmseriousrequest #knvb #oranjeleeuwinnen #loveforthegame 537 Likes, 7 Comments - Michael Mols (@michaelmols14) on Instagram: "Mijn speelster van EK vrouwenvoetbal 2017, @jackie_groenen_14 ,vandaag tegenstander bij traditie..."

Sjarapova als Spice Girl de kerst in

Maria Sjarapova (30) is een 90's kid en dus groot fan van de Spice Girls. Zelfs met kerst mag je dan best een shirt aan van je jeugdhelden.

Spice Girl 27.1k Likes, 251 Comments - Maria Sharapova (@mariasharapova) on Instagram: "Spice Girl"

Zoontjes trots op papa Vermaelen

Thomas Vermaelen (32) kwam in zijn eerste jaren bij FC Barcelona nauwelijks in actie, maar de laatste weken heeft hij een basisplaats in de verdediging. Zaterdag speelde de Belgische verdediger een uitstekende partij in El Clásico, maar zijn drie zoontjes waren voor de wedstrijd al trots op hun vader. Moeder Polly Parsons, voormalig model in Engeland, legde het vast.

Daddys #1 Fan Club 5,424 Likes, 207 Comments - Mrs Vermaelen (@pollyroseparsons) on Instagram: "Daddys #1 Fan Club"

Chabal als kerstman

De Fransman Sébastien Chabal (40) was als rugbyer een monster die zijn tegenstanders de stuipen op het lijf joeg, maar buiten de lijnen is hij een vriendelijke vent. Verkleed als kerstman wenst hij al zijn volgers op Instagram fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.

Joyeuses fêtes à tous et à l'année prochaine ! 23 Likes, 1 Comments - Sebastien chabal (@sebchabal) on Instagram: "Joyeuses fêtes à tous et à l'année prochaine !"

Memphis gooit er een rap uit