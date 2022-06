Siem de Jong na 17 jaar terug bij De Graafschap

Tweede grote naam

Na Alexander Büttner is De Jong de tweede ‘grote naam’ die De Graafschap heeft aangetrokken. En ook de tweede speler met roots in Doetinchem. De Jong begon in de jeugdopleiding bij de Doetinchemse amateurclub DZC'68 en werd in 2001 ingelijfd door De Graafschap. Op 16-jarige leeftijd vertrok hij in 2005 naar Ajax, waar hij onder trainer Henk ten Cate in 2007 in de hoofdmacht debuteerde.