Simon Kistemaker: de man die De Graafschap weer tot leven bracht, is dood

Opnieuw ‘behoorlij­ke zorgen’ bij PSV om Maxi Romero

Het is onduidelijk of aanvaller Maxi Romero deel uitmaakt van de selectie van PSV voor het Europa League-duel met Sturm Graz, donderdag in Eindhoven. De Argentijn, die gisteren Jong PSV-NAC miste, kampt met lieskrachten. Volgens het Eindhovens Dagblad zijn er bij PSV opnieuw ‘behoorlijke zorgen’ over zijn fysieke gesteldheid.

23 november