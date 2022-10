Simona Halep voorlopig geschorst vanwege dopinggebruik: ‘Grootste schok uit mijn leven’

De Roemeense toptennisster Simona Halep is voorlopig geschorst vanwege het gebruik van doping. Volgens de International Tennis Integrity Agency (ITIA) is het verboden middel Roxadustat in augustus tijdens de US Open gevonden bij de voormalige nummer 1 van de wereld.

Roxadustat verhoogt de endogene productie van erytropoëtine (epo) en stimuleert de productie van hemoglobine en rode bloedcellen. Zowel haar A- als B-staal bevestigde de aanwezigheid van het verboden middel. De 31-jarige Halep is voorlopig geschorst en mag niet meedoen aan wedstrijden.



Volgens Halep is er een hele kleine hoeveelheid van het middel in haar lichaam gevonden. Op 7 oktober werd ze ingelicht over de positieve test. ,,Dit is de grootste schok van mijn leven”, schrijft ze op Twitter. De Roemeense heeft twee grand slams gewonnen: in 2018 won ze Roland Garros en in 2019 Wimbledon.

Halep heeft op social media gereageerd op de positieve test. ,,Nu begint mijn zwaarste wedstrijd: het gevecht om de waarheid. Gedurende mijn hele carrière heb ik nooit aan vals spelen gedacht, het staat volkomen haaks op hoe ik ben opgevoed. Daarom voelt dit voor mij heel oneerlijk. Ik ben in de war en voel me bedrogen.”

,,Ik zal tot het einde vechten om aan te tonen dat ik nooit bewust een verboden middel tot me heb genomen en ik heb er alle vertrouwen in dat ooit de waarheid boven tafel komt. Het gaat mij niet om de titels en het geld, maar om de eer en de liefde voor het tennis.”

Het seizoen van Halep was al ten einde. De huidige nummer 9 van de wereld maakte vorige maand bekend dat ze een operatie aan haar neus had ondergaan, mede omdat ze moeite had met ademen. Halep verloor dit jaar al in de eerste ronde van de US Open van de Oekraïense Daria Snigur, de nummer 116 van de wereld. De Roemeense gold als een outsider voor de titel in New York. Twee weken voor die uitschakeling had ze het grote WTA-toernooi van Toronto op haar naam geschreven.

