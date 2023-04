Sinner klopt gehavende Alcaraz in thriller en treft Medvedev in finale Miami

Met videoVoor de tweede keer dit jaar heeft (nu nog) nummer 1 van de wereld Carlos Alcaraz een wedstrijd verloren. Na drie meeslepende sets in evenveel uur, was het Jannik Sinner die in de halve finale in Miami aan het langste eind trok: 6-7(4) 6-4 6-2. Hij gaat het in de eindstrijd opnemen tegen de in blakende vorm verkerende Daniil Medvedev.

Sinner had er alles voor nodig om de Spaanse titelverdediger te verslaan in wat een onderonsje was van de halve finales in Indian Wells, toen met Alcaraz als winnaar in ‘straight sets’. Ditmaal viel het kwartje de andere kant op, mede door de 27 winners die hij sloeg gedurende de drie uur durende uitputtingsslag.

De nummer 10 van de plaatsingslijst was in de eerste set al op een break voorsprong gekomen. Sinner trok aan het langste eind in onder meer een sensationele rally van 25 slagen, waarbij Alcaraz zelfs tegen het Amerikaanse hardcourt ging. Niet veel later was daar echter de Spaanse break en nadat beide wereldtoppers nog één keer hun service inleverden, was het tijd voor een tiebreak. Die besloot Alcaraz met een ace in zijn voordeel.

Uiteindelijk was de vierde game van de tweede set het omslagpunt. Daarin brak Alcaraz zijn tegenstander, maar landde hij ook hard op zijn linkerhand. Sinner profiteerde en liet de nummer 1 van de wereld na 21 opeenvolgende gewonnen sets weer eens voelen hoe het is om een set in te leveren.

Volledig scherm Jannik Sinner in actie. © ANP / EPA

Alcaraz nam voorafgaand aan de beslissende set flink de tijd in de kleedkamer, maar het beste was er duidelijk af. Hij kreeg ook nog te maken met kramp in zijn benen en meteen was daar Sinner met de break, terwijl Alcaraz nóg eens op zijn linkerhand viel. De Italiaan liep vervolgens verder weg en maakte het af met een forehand winner. Sinner staat in de finale, zijn tegenstander geeft de nummer 1-positie maandag weer over aan Novak Djokovic.

Volledig scherm Carlos Alcaraz duikt naar een bal. © ANP / EPA

Medvedev naar vijfde opeenvolgende finale

Medvedev begon in de halve finale sterk tegen zijn landgenoot. Hij pakte een voorsprong van 5-3 in de eerste set, maar moest hard werken om de winst in de tiebreak toch te pakken. In de tweede set nam Chatsjanov, de nummer 16 van de wereld, het initiatief over en trok de stand in sets gelijk. In de beslissende set liep Medvedev uit naar 5-2. Hij liet Chatsjanov dit keer niet meer terugkomen en besliste de partij met 6-3. Het was zijn 23ste zege in zijn laatste 24 wedstrijden.

De 27-jarige Medvedev kan in Miami zijn negentiende ATP-titel winnen. Hij presteerde dit jaar al sterk en won in Dubai, Doha en Rotterdam.

Medvedev en Chatsjanov kregen vrijdag te horen dat ze onder neutrale vlag deze zomer weer mee mogen doen aan Wimbledon. Vorig jaar waren Russen en Belarussen na de Russische inval in Oekraïne niet welkom op het grandslamtoernooi in Londen.

Volledig scherm Daniil Medvedev. © Getty Images via AFP

Vrouwen

Petra Kvitova heeft de finale in Miami bereikt. De tweevoudig winnares van Wimbledon rekende in de halve eindstrijd af met de Roemeense Sorana Cirstea: 7-5 6-4.

Cirstea was in de kwartfinale nog te sterk voor Aryna Sabalenka uit Belarus (6-4 6-4), begin dit jaar de winnares van de Australian Open. Kvitova stuit in de finale op Wimbledonkampioene Elena Rybakina. De Kazachse versloeg in de halve finale de Amerikaanse Jessica Pegula in twee sets: 7-6 (3) 6-4.