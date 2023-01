Skeletonster Kimberley Bos mist wereldtitel op één honderdste: ‘Ik heb alles gegeven en ben heel blij met zilver’

updateSkeletonster Kimberley Bos (29) heeft bij het WK in het Zwitserse Sankt Moritz nét naast de wereldtitel gegrepen. De inwoonster van Ede moest alleen de Duitse Susanne Kreher voor zich dulden: het verschil tussen de twee was na vier runs slechts 0,01 seconde.

Met haar zilveren plak schreef Bos evenwel historie. Ze is de eerste Nederlandse skeletonner die een WK-medaille verovert. ,,Ik heb alles gegeven en ben heel blij met deze zilveren medaille”, zei de Edese na haar eerste WK-medaille.

Bos stond voor het ingaan van de vierde en laatste run ook al op de tweede plaats en keek tegen een achterstand van 0,25 seconde op Kreher aan. De Edese was in de laatste run met 1,08.18 weliswaar de snelste, maar kon de achterstand op Kreher niet meer goedmaken. Het brons ging uiteindelijk naar de Canadese Mirela Rahneva, die na vier runs op 0,84 seconde van Bos eindigde.

Fout

Bos begon donderdag sterk met een tweede tijd in de eerste run, maar zakte door een fout in de tweede run terug naar de vierde plaats. ,,Los van die fout op donderdag heb ik echt alles eruit gehaald wat er deze week in zat. Ik raakte de muur en dan weet je dat je er nog één gaat raken. Dan is het zaak om de rest van de run perfect te doen en de schade beperkt te houden.”

Op de tweede dag was Bos twee keer de snelste. Ze rukte op van de vierde naar de tweede plaats en bleef in de laatste run dus maar nipt achter Kreher in het eindklassement. ,,Ik heb twee heel goede afdalingen gedaan en heb deze dagen weer laten zien dat ze rekening met me moeten houden. De minuten na mijn laatste afdaling waren bizar. Ik keek naar Susanne en zag het verschil kleiner en kleiner worden. Dan hoop je dat je de tijdwaarneming rood ziet worden, maar dat gebeurde net niet. Ik ben echter zeker ook heel blij met dit zilver.”

Bos won vorig jaar al goud op het EK en historisch brons op de Olympische Spelen in Peking. Daarnaast won ze in 2022 het eindklassement van de wereldbeker. Vorige week eindigde Bos als vierde op het EK in Altenberg.

