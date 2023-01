Skeletonster Kimberley Bos zakt naar vierde plaats, maar houdt zicht op historische WK-medaille

FC Utrecht pakt eerste competitie­ze­ge van het jaar, Douvikas sollici­teert naar basisplek

Spetterend was het vanavond allesbehalve in Galgenwaard. Maar FC Utrecht deed wat het moest doen: winnen van Excelsior (1-0). Met dank aan matchwinner Tasos Douvikas, die solliciteert naar een basisplaats. Grote vraag: Denkt zijn trainer er net zo over?

25 januari