Slaande ruzie in Flamengo-kleedkamer: spits Pedro doet aangifte na vuistslag van fitnesstrainer

Fernández zou hem eerst drie klappen in het gezicht hebben gegeven, die de spits probeerde af te weren. Pedro, die het hele duel op de bank zat en sinds de komst van Sampaoli weinig speeltijd krijgt, zei daarop dat de manier waarop de technische staf hem behandelt juist een gebrek aan respect is voor hem. Daarop zou Fernández hem een vuistslag in het gezicht hebben gegeven.



Na het duel deed Pedr, die met Brazilië actief was op het WK in Qatar, aangifte van mishandeling bij de politie in Belo Horizonte. Bij het medisch onderzoek dat daarbij gebruikelijk is, werden verwondingen in het gezicht en de mond geconstateerd, aldus de politieverklaring.



Op zijn sociale media schreef de spits zaterdagnacht dat hij ,,laf, zonder reden en onbegrijpelijk is aangevallen, met een klap in het gezicht, door Pablo Fernández, lid van de technische staf van Sampaoli”.