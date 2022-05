Slechte generale voor flink gewijzigd Marseille: ploeg van Peter Bosz wint ruim in Stade Vélodrome

Met video Rinus ‘Veekay’ van Kalmthout vanaf pole naar derde plek in IndyCar Alabama: ‘Mijn eigen fout’

Autocoureur Rinus van Kalmthout heeft zijn vierde podiumplek behaald in de Amerikaanse IndyCar. De 21-jarige Hoofddorper eindigde in zijn Chevrolet van Ed Carpenter Racing als derde in de Grand Prix van Alabama. Het is zijn beste resultaat van dit seizoen.

22:18