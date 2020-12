Slepende knieblessure houdt Roger Federer van Australian Open

,,Roger heeft besloten om niet te spelen op de Australian Open 2021. Hij heeft de afgelopen maanden sterke vooruitgang geboekt met zijn knie en zijn conditie. Maar in overleg met zijn team heeft hij besloten dat het voor de lange termijn beter is om zijn comeback nog even uit te stellen’', zei Tony Godsick, Federers vaste vertegenwoordiger, in een verklaring tegen AP .

Godsick, tevens ceo van hun managementbedrijf TEAM8, is nu bezig een alternatieve tenniskalender samen te stellen voor 2021 voor de 20-voudige Grand Slam-kampioen. Het plan is om kort na de eerste major van het jaar weer aan toernooien deel te gaan nemen.

Drie weken vertraging

De start van het hoofdtoernooi van de Australian Open werd drie weken vertraagd vanwege de coronapandemie en begint nu op 8 februari in Melbourne Park. De deelnemers moeten bij aankomst in Australië veertien dagen in quarantaine, waarbij ze vijf uur per dag mogen trainen en voortdurend getest worden op het virus. Federer won het toernooi zes keer, de laatste keer in 2018. Hij heeft sinds hij geblesseerd raakte in de halve finales van de Australian Open eind januari geen toernooi meer gespeeld.