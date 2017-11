Sleutelrol Rus bij aanstelling nieuwe ‘td’ Vitesse

ARNHEM - Vitesse heeft het traject voor de opvolging van Mohammed Allach uitgezet. Voor de benoeming van de nieuwe technisch directeur in Arnhem wordt eerst een profielschets gemaakt. Na een zoektocht is dan een sleutelrol weggelegd voor de Russisch-Oostenrijkse commissaris Yevgeni Merkel. Die moet voor de topfunctie bij de eredivisieclub zijn goedkeuring verlenen.

De speurtocht van Vitesse volgt op het vertrek van Allach naar Maccabi Haifa. In Arnhem is Marc van Hintum (50) naar voren geschoven, maar de Brabander is slechts een tussenpaus. Hij wil hoofdscout blijven.

Mandaat

Bij voorkeur wordt in Arnhem na de jaarwisseling een opvolger aangesteld. Alle ogen bij Vitesse zijn daarmee gericht op de Russen. Merkel is als voorzitter van de raad van commissarissen in Arnhem de vooruitgeschoven post van clubeigenaar Alexander Tsjigirinski. Hij zetelt samen met Valeri Oyf in het bestuursorgaan. De dagelijkse gang van zaken op Papendal is in handen van algemeen directeur Joost de Wit, maar de commissaris heeft met het mandaat vanuit Moskou het finale woord.

Excelion

Merkel maakt voor belangrijke aanstellingen, zoals de post van technisch directeur, veelvuldig gebruik van zijn eigen headhuntersbedrijf in Londen, Excelion. Zo is Allach in 2013 ook bij Vitesse binnengehaald. Maar de firma blijft nu buiten de deur, bezweert De Wit. De algemeen directeur vertrouwt op de expertise in eigen huis.

,,De situatie van 2013 is niet te vergelijken met Vitesse nu”, verklaart De Wit. ,,De club heeft grote stappen vooruit gemaakt. We hebben zeer kundige mensen in dienst. Wij kennen de markt.”