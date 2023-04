Slokje uit verkeerde bidon komt tennisser Andrej Martin duur te staan: dopingschorsing van veertien maanden

Martin, die in 2020 zijn hoogste positie op de wereldranglijst behaalde met de 93ste plaats, werd vorig jaar juni betrapt op anabolen na een toernooi in Bratislava. Normaal staat er vier jaar schorsing op een dergelijk vergrijp, maar de tennisser kon aantonen dat hij het verboden spul per abuis in zijn lichaam had gekregen.