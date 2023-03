Snel scorende Nederlanders met Toulouse naar halve finale Franse beker, pijnlijke uitschakeling Marseille

Na tien minuten stond het al 3-0 in het Stade de Toulouse door doelpunten van Zakaria Aboukhlal, Branco van den Boomen en Thijs Dallinga. Nog voor de rust hadden Farès Chaïbi en Gabriel Suazo de stand al naar 5-0 getild, waarmee een monsterscore in de maak leek.



Zoals zo vaak werd er na zo'n grote tussenstand in de tweede helft minder gescoord. Dallinga maakte zes minuten na rust uit een strafschop nog wel de 6-0, maar Rodez deed in de 69ste minuut nog iets terug via Wilitty Younoussa. Dallinga staat nu op 13 goals in 28 wedstrijden voor Toulouse, dat hem voor 2,5 miljoen euro overnam van Excelsior. Bij de club uit Kralingen scoorde de voormalig jeugdspeler van FC Emmen en FC Groningen vorig seizoen liefst 36 keer in 44 duels, waarmee hij een groot aandeel had in de promotie.

Stijn Spierings en Aboukhlal speelden de hele wedstrijd, Van den Boomen werd in de rust vervangen en Dallinga maakte na een uur plaats voor Said Hamulic, die twee jaar terug nog voor Quick Boys onder 21 speelde.

Toulouse FC keerde afgelopen zomer na twee jaar op het tweede niveau terug in Ligue 1, waar het nu knap op een elfde plaats staat. De middenvelders Branco van den Boomen (vorig seizoen beste speler Ligue 2) en Stijn Spierings (speler met meeste balveroveringen in Europa dit seizoen) kregen dit seizoen met de Gorcumse aanvaller Zakaria Aboukhlal, de Groningse goaltjesdief Thijs Dallinga en de Leiderdorpse spits Said Hamulic (in januari aangesloten) nog drie Nederlandse teamgenoten.

Olympique Marseille pijnlijk uitgeschakeld

Olympique Lyon plaatste zich dinsdagavond als eerste club voor de halve finales met een 2-1 zege op Grenoble Foot. FC Nantes won vanavond met diezelfde cijfers van RC Lens, dat de afgelopen weken ook afhaakte in de Franse titelstrijd.



Olympique Marseille schakelde op 8 februari in de achtste finales Paris Saint-Germain uit met 2-1 zege in het Stade Vélodrome, maar vloog vanavond in eigen stadion pijnlijk uit de Franse beker. De 18-jarige invaller François-Régis Mughe zorgde in de 96ste minuut voor de 2-2 tegen FC Annecy, maar in de strafschoppenserie was de nummer tien van de Ligue 2 alsnog te sterk voor Marseille: 6-7.

De cijfers van Ligue 1

Programma en uitslagen Ligue 1

Stand Ligue 1

Statistieken Ligue 1

