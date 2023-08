Sofyan Amrabat hard op weg naar Liverpool: ‘Reds’ hebben oud-Feyenoorder bijna binnen

Bronnen verzekeren dat Liverpool hard op weg is om de deal de komende dagen af te ronden. In dat geval krijgt Amrabat de transfer naar een Europese topclub alsnog te pakken. Daar heeft hij al langer zijn zinnen op gezet. De uitblinker van Marokko op het WK in Qatar verkocht eerder West Ham United al een ‘nee’. De Premier League-club van wie hij de Conference League-finale verloor, had met Fiorentina al een akkoord bereikt over een transfersom van 35 miljoen euro.

Oud-Feyenoorder Amrabat, die in de eredivisie ook voor FC Utrecht speelde, maakte in de aanloop naar het Serie A-seizoen de voorbije weken al geen deel uit van de selectie van Fiorentina. Hij miste in afwachting van een vertrek onder meer de oefenduels met Newcastle United en OGC Nice. Door zijn belangrijke rol bij het bereiken van de halve finale van het afgelopen WK met Marokko was er veel belangstelling voor de 49-voudig international. De Marokkanen verloren in de strijd om een plek in de finale met 2-0 van Frankrijk en gingen in de strijd om het brons onderuit tegen Kroatië (2-1).