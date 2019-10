Soldier down: het lichaam van Dion Staring kan niet meer

,,Sorry. Ik had het me anders voorgesteld. Dit was de laatste, mijn lichaam is op. Dat is vandaag gebleken.”



Al in de eerste ronde van de hoofdpartij op het Battle of Arnhem-vechtsportgala zakte Staring zaterdagavond in de MMA-partij (Mixed Martial Arts) tegen Vernooij door zijn knie en kwam ten val. Vernooij zag zijn kans en liet een slagenregen neerdalen op het hoofd van de liggende Staring, die niet bij machte was weg te komen: Soldier down.