Solo van het jaar: oud-speler Willem II Alexander Isak passeert spelers Everton op achterlijn alsof ze niet bestaan

Isak krijgt ongeveer op de middellijn de bal aan de linkerkant van het veld. Hij zet een sprint in richting de achterlijn. Drie spelers van Everton proberen de spits van Newcastle af te stoppen. Maar de Zweed legt ze in de luren bij de cornervlag.

Indruk gemaakt bij Willem II

Het was zijn eerste assist van het seizoen. Isak scoorde al wel tien keer in zestien duels voor Newcastle. Afgelopen weekeinde maakte hij twee goals tegen Tottenham Hotspur. De spits heeft een verleden in de eredivisie bij Willem II (seizoen 2018-2019), waarvoor hij in een half jaar tijd 18 keer scoorde en zeven keer de aangever was.