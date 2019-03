Solskjaer na stunt United: ‘Ajax gaf ons inspiratie’

Uitblinker Reed van Devils houdt alle opties open voor volgend seizoen

6 maart NIJMEGEN – Ross John Reed is de held van Nijmegen. De aanvaller scoorde woensdagavond drie keer voor Ahoud Devils in de gewonnen finale om de landstitel tegen Hijs Hokij Den Haag (4-7) en pakte zodoende zijn tweede grote prijs met de ijshockeyformatie. Of de Canadees volgend seizoen nog voor Devils speelt is onduidelijk.