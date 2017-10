Sowieso een club uit de regio door in strijd om KNVB-beker

De Treffers

NEC knikkerde al twee keer eerder De Treffers uit de beker. De tweededivisionist uit Groesbeek probeert vanavond bij RKC de achtste finales van de beker te bereiken. Wellicht liggen er kansen voor De Treffers in Waalwijk want RKC won nog geen enkel duel in de eerste divisie. De wedstrijd in Waalwijk begint om 19.45 uur.

GVVV

Op dezelfde tijd begint op sportpark Panhuis in Veenendaal het treffen tussen GVVV uit Veenendaal en HFC. De Veenendaalse ploeg die uitkomt in de tweede divisie was in de eerste ronde verrassend te sterk voor FC Dordrecht. Enkele jaren geleden was GVVV de bekersensatie en ging de ploeg uiteindelijk in de kwartfinale nipt ten onder in een uitwedstrijd bij AZ. Mocht er worden gewonnen, dan rinkelt de kassa in Veenendaal. Nu al kwam er dankzij het bekersucces 31.000 euro binnen.