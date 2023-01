Spaanse amateur diep bedroefd na duel met zijn idool Eden Hazard: ‘Hij wandelde anoniem over het veld’

Met videoEden Hazard (31) stopte na de vroege uitschakeling op het WK als international van België en hoopte bij Real Madrid goed aan het nieuwe jaar te beginnen, maar ook in 2023 krijgt de kleine dribbelaar er flink van langs. Zelfs door een tegenstander van het vierde niveau in Spanje.

Hazard kon bij een zeldzaam optreden in de Spaanse beker opnieuw niet overtuigen in het shirt van Real Madrid, gezien de amper 24 balcontacten in 67 minuten tijd. Hij schoot geen enkele keer op doel. Real Madrid won nog wel met een nipte 0-1 door een goal van Rodrgyo, uitgerekend een minuut nadat Hazard was gewisseld door trainer Carlo Ancelotti.

Bij tegenstander CP Cacereño, spelend op het vierde niveau in Spanje, was er na afloop toch een speler die het shirtje van Hazard ging vragen. De 23-jarige Carmelo Merenciano vertelde dat hij het shirt vroeg omdat hij fan is van Hazard. Toch was hij ontgoocheld in het optreden van zijn idool.

,,Ik hou van hem en het soort voetbal dat hij wil brengen, maar ik weet het niet meer, hoor. Zoals hij nu voor de dag kwam, had ik hem als tegenstander helemaal niet verwacht. Het was alsof het hem allemaal niets kon schelen. Hij liep anoniem op het veld rond. Hij vroeg de bal niet, wandelde veel en liep maar heel weinig. In mijn ogen heeft Hazard het talent om tot de beste spelers ter wereld te behoren, maar mist hij de mentaliteit om dat ook te doen.”

Trainer Ancelotti opvallend mild voor Hazard

Als zelfs een speler van een Spaanse vierdeklasser het al zegt, wat moet Real-coach Carlo Ancelotti dan wel niet denken? De Italiaan, die Hazard dit seizoen pas 300 minuten liet spelen, was na het gewonnen bekerduel opvallend mild. ,,Ik vind het moeilijk om de individuele prestaties van mijn spelers te beoordelen. Op zo’n grasveld viel moeilijk te spelen. We deden het daarom met lange ballen. Kleinere spelers als Hazard en Rodrygo hebben het dan lastig.”

Onder Ancelotti startte Hazard echter nog nooit meer dan twee duels op rij. De laatste keer was in december 2021, nu al meer dan een jaar geleden. Dit seizoen mocht hij tot nu toe slechts zeven keer opdraven, goed voor 300 minuten.

