Spaanse golfer Jon Rahm wint US Open na tien dagen verplichte quarantaine

Spaanse golfer op weg naar winst in Memorial als hij krijgt te horen dat hij corona heeft

6 juni De Spaanse golfer Jon Rahm heeft positief getest op het coronavirus terwijl hij op weg leek zijn titel op The Memorial te prolongeren. De nummer 3 van de wereldranglijst hoorde dat toen hij net klaar was met zijn derde ronde op het prestigieuze toernooi op de banen van Muirfield in Dublin (Ohio). Hij moest het toernooi verlaten en ging direct in isolatie.