Spaanse media kronen Luuk de Jong tot ‘absolute Barça-held’ voor mogelijk vertrek: ‘Zijn laatste kunstje’

,,Ik ben vooral ook heel blij voor Luuk en Marc", benadrukte Xavi na afloop op de persconferentie. Daarmee doelde hij op doelman Marc-André ter Stegen en Luuk de Jong. Laatstgenoemde zou naar FC Cádiz kunnen. Ronald Koeman haalde De Jong naar Barcelona, maar wist ook als breekijzer nauwelijks te overtuigen in Catalonië. Tot het bezoek aan Mallorca kwam De Jong tot één goal in negen La Liga-wedstrijden. Sinds 26 september speelde hij nog maar één volledige wedstrijd (op 12 december tegen Osasuna). Verder zat de Nederlander vooral op de bank.

Reactie Luuk de Jong Luuk de Jong zelf was uiteraard zeer blij met zijn rol als matchwinner op Mallorca: ,,Nee, ik heb me nooit miskend gevoeld bij Barça. Iedereen is altijd eerlijk tegen me geweest, ik ken mijn situatie en weet waar ik vandaan kom. Ik blijf gewoon hard werken op de training en als de coach me nodig heeft, ben ik er klaar voor.” Lees hier het wedstrijdverslag.

Tót gisteren dus. Het door corona geteisterde FC Barcelona kreeg geen uitstel zoals Xavi verlangde en dus kreeg De Jong de kans in de spits. Met onder meer een spectaculaire omhaal op de lat en vooral de winnende goal liet de voormalig PSV'er zich gelden: ,,Hij is een geweldige professional. Hij is een voorbeeld voor iedereen. Er wordt gezegd dat hij mag vertrekken, maar hij werkt hard en offert zichzelf op. Ik ben heel blij met hem. Natuurlijk overweeg ik om hem hier te houden. Vandaag was hij zeer nuttig voor ons. Afhankelijk van hoe je traint, kan je altijd spelen, dus we zullen zien wat de toekomst brengt”, zo sprak de Barça-coach bemoedigende woorden over De Jong.