Spaanse media loven gretige Memphis Depay na debuut voor Atlético Madrid: ‘Hij vocht voor elke bal’

Met samenvattingMemphis Depay heeft zaterdag zijn debuut gemaakt voor zijn nieuwe club Atlético Madrid. De van FC Barcelona overgekomen aanvaller deed het laatste kwartier mee in de thuiswedstrijd tegen Real Valladolid. Hij mocht delen in de feestvreugde, want Atlético won eenvoudig met 3-0.

De thuisclub slaagde er tussen de 18e en de 28ste minuut in met drie doelpunten het duel van elke spanning te ontdoen. Eerst was het Álvaro Morata die met zijn 50ste doelpunt in La Liga de score opende. De Spaanse international werd gevonden door Antoine Griezmann, kapte verdediger Jawad El Yamiq uit en schoot beheerst binnen.

Griezmann maakte vervolgens zelf de 2-0, waarmee de Fransman voor het eerst sinds april 2019 een doelpunt maakte in Madrid voor eigen publiek. Uit een voorzet van Griezmann kopte Mario Hermoso eerst nog tegen doelman Jordi Masip aan, maar in de rebound was de verdediger alsnog trefzeker (3-0).

Atlético deed na rust niet al te veel moeite meer om het zwakke Valladolid op een grotere achterstand te zetten. Depay kwam er een kwartier voor tijd in voor Morata en kreeg met applaus en warm welkom van het publiek. In de 81ste minuut was de gretige oud-PSV’er dicht bij zijn eerste doelpunt voor Atlético, maar zo ver kwam het niet. Ook viel hij op met een knappe steekpass op Yannick Carrasco.

De 28-jarige Memphis kwam vrijdag officieel over van FC Barcelona. De Catalanen ontvangen 3 miljoen euro voor de aanvaller, met in de zomer nog een eventuele bonus van 1 miljoen euro.

Spaanse media lovend na kort optreden

Hoewel zijn invalbeurt slechts een kwartier duurde, vonden Spaanse media dat Depay een goede eerste indruk achterliet. ‘Memphis vocht voor elke bal en creëerde een kans met een gevaarlijk schot op doel’, schrijft Marca. ‘Daarbij aangetekend dat hij pas twee trainingen heeft meegedaan met zijn nieuwe ploeggenoten, was zijn debuut hoopgevend.’

Daar is Mundo Deportivo het mee eens. ‘Op een paar momenten liet hij al zien welke kwaliteiten hij in huis heeft: een steekpass waarmee hij Carrasco alleen voor de keeper zette ​​en een hakbal om een een centrale verdediger van zich af te schudden. Zijn inzet leverde net geen doelpunt op, maar het goede nieuws is dat hij een zeer goed gevoel achterliet bij zijn ploeggenoten. Er waren glimpen te zien van een speler die dit seizoen belangrijk kan worden voor Atlético Madrid.’

De Madrileense sportkrant AS is wat kritischer. ‘Zijn optreden was goed, al lijkt hij nog wel een beetje uit vorm te zijn. Maar hij is altijd in beweging en zoekt de combinaties op, net als ploeggenoot Griezmann.’

