Spaanse media over titel Barca: ‘Niemand praat meer over het verkopen van Frenkie de Jong’

Arsenal kan titel vergeten na nederlaag tegen Brighton, Manchester City op weg naar vijfde succes in zes jaar

Arsenal kan het kampioenschap in de Premier League uit het hoofd zetten. De ploeg van trainer Mikel Arteta stond dit seizoen lang bovenaan, maar speelde in april drie keer op rij gelijk en verloor vervolgens de topper bij Manchester City. Vanavond verloor Arsenal in het Emirates Stadium met liefst 0-3 van Brighton & Hove Albion.