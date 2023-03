Spaanse media over ‘verhitte’ bekerstrijd tussen FC Barcelona en Real Madrid: 'Slechtste Barça in lange tijd’

FC Barcelona heeft in de halve finale van de Copa del Rey een gevoelige tik uitgedeeld aan aartsrivaal Real Madrid (0-1). Ondanks de zege kon Barça niet alleen op lovende kritieken rekenen in de Spaanse media, die Frenkie de Jong wél sterk vonden.

,,Het slechtste Barça dat in lange tijd voet aan wal heeft gezet in het Bernabéu boekte een ongelooflijke overwinning", is de Madrileense sportkrant Marca duidelijk. ,,Xavi parkeerde de bus (ja, dat leest u goed) en profiteerde van een cadeautje.”

De krant erkent dat de afwezigheid van Robert Lewandowski, Ousmane Dembélé en Pedri een excuus mag zijn voor de aanvallende onmacht. ,,Barcelona leunde zwaar op de verdediging en had slechts 35 procent balbezit, een zeldzaamheid.”

AS heeft het vooral over de verhitte sfeer en het gebrek aan voetbal binnen de lijnen. ,,Het werd een wedstrijd om snel te vergeten, waarin Real zich hysterisch gedroeg en Barcelona niet wist hoe te voetballen", schrijft het dagblad. ,,In emotionele termen was het een Clásico uit de tijd van Mourinho en Guardiola. In voetbaltermen kwam het niet in de buurt van de woelige periode.”



Om bovenstaande kracht bij te zetten, schrijft AS op de voorpagina: ,,El Clásico mist voetbal, maar heeft heel veel slechte manieren.”

Frenkie de Jong

Sport pakt uit met een artikel over het duel tussen Frenkie de Jong en Vinícius Júnior. ,,Het werd een dans tussen de twee, die de Madrileen een gele kaart opleverde. Hij en zijn ploeggenoten protesteerden daar wild tegen, maar de kaart was terecht. Vinícius krijgt een drie voor optreden en mag volgens de krant van geluk spreken dat hij niet van het veld werd gestuurd na al zijn wilde gebaren aan het adres van de arbiter.



Op de voorpagina schrijft de krant over de clash tussen de aartsrivalen: ,,Het was een intense wedstrijd, waarin de Blaugranas (Barcelona, red.) erg sterk verdedigden en Real Madrid domineerde, maar niet op doel schoot.”

El Mundo Deportivo complimenteert De Jong voor zijn optreden en looft de mentaliteit van de Oranje-international. ,,Het is tegennatuurlijk voor hem, maar hij mengde zich in de loopgravenoorlog en was druk bezig met tijdrekken.”

Ook Jordi Cruijff, sportief directeur van de Catalaanse club, stak de loftrompet af over de middenvelder van Oranje: ,,Zoals hij speelde, is de reden dat veel clubs achter hem aanzitten.”

Reactie Xavi

Barcelona-trainer Xavi nestelde zich voor de eerste wedstrijd nadrukkelijk in de underdogrol en bleef dat na de zege ook doen. ,,We nemen de zege mee en dat is zeker een voordeel voor ons, maar ik zie Real Madrid nog steeds als de favoriet", zei hij.

,,We wilden de wedstrijd domineren, maar daar kwam het niet van, daar ben ik niet tevreden over. Real heeft amper kansen gekregen en dat geeft aan dat we goed hebben verdedigd. En dat is ook een onderdeel van het voetbal. We hadden de bal graag meer gehad, maar hoe pak je die af van Kroos en Modric?”

Volledig scherm Luka Modric wil een voorzet geven tijdens de halve finale van de Copa del Rey, waarin Real Madrid FC Barcelona ontving. © REUTERS

Reactie Carlo Ancelotti

,,We verdienden het niet om te verliezen", stelde Real Madrid-coach Carlo Ancelotti. ,,Barcelona deed niets om te winnen en had geluk met een rebound. Als we in de terugwedstrijd ook zo spelen, hebben we een goede kans.”

De trainer kon niet wennen aan het spel van Barça. ,,Het was vreemd om Barcelona zo te zien spelen. Normaal gesproken zetten ze druk, maar nu niet. Verdedigend waren ze erg sterk en het complete team speelde met veel inzet. De nederlaag is pijnlijk, omdat we goed speelden. Ik heb er alle vertrouwen in dat we terug kunnen komen.”

